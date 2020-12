Pastelaria de Maceira produz bolo-rei “Pandémico”

Depois do sucesso do “troikiano”, um bolo tradicional da Páscoa, em 2010, a pastelaria “Forninho das Tílias”, na freguesia de Maceira (Fornos de Algodres), inspirou-se na Covid-19 para criar sabores e novas apresentações do tradicional bolo-rei.

Neste cardápio destaca-se o bolo-rei “Pandémico”, que tem «um paladar e apresentação únicos» fruto da utilização do famosíssimo queijo Serra da Estrela DOP como ingrediente. Mas também de enchidos e fumados, entre outros produtos endógenos de origem local. O objetivo é, segundo os promotores, «associar o útil ao agradável, ajudando a economia local e elaborando um bolo-rei de paladar único e irreverente». A pastelaria emprega cerca de 20 pessoas, dez por cento dos residentes de Maceira, onde habitam cerca de 200 pessoas, segundo Luís Reis, presidente da Junta de Freguesia.