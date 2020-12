AAUBI cumpriu desejos de 23 crianças da Casa do Menino Jesus

A Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) entregou presentes a 23 crianças da Casa do Menino Jesus, na Covilhã.

A iniciativa, realizada em conjunto com as Casas Covilhã, decorreu na segunda-feira após as crianças terem enviado os seus pedidos ao Pai Natal. A AAUBI e as suas associadas trataram de os tornar realidade, entre eles o de ter um cão ou um peixe. Mesmo estes desejos foram concretizados «em consonância com a instituição», adiantam os promotores.

Para o presidente reeleito da AAUBI, «o amor e a partilha não podem ser esquecidos neste ano atípico, principalmente neste época natalícia». Em comunicado, Ricardo Nora acrescenta que a associação académica tem que «ter um papel ativo na comunidade envolvente, ajudando e dinamizando iniciativas que beneficiem, para além dos próprios estudantes da UBI, toda a comunidade covilhanense e da região»