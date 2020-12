Alunos engalanaram rotundas da Covilhã com o espírito natalício

As várias rotundas da Covilhã estão engalanadas com decorações alusivas ao Natal, numa iniciativa que resulta de um desafio feito pela autarquia aos alunos das escolas da cidade.

As instalações propostas pelos estudantes da Frei Heitor Pinto, Campos Melo, Quinta das Palmeiras e A Lã e a Neve, bem como do Conservatório de Música da Covilhã e da EPABI podem ser apreciadas até 6 de janeiro no âmbito da atividade de animação “Natal com Arte”. Os participantes criaram obras «muito variadas, distintas umas das outras, apesar da temática comum que as une», refere a autarquia, adiantando que o objetivo da atividade foi «envolver estas instituições, com os seus alunos e docentes, nas celebrações desta época natalícia». Inovação e imaginação é que não faltam nas estruturas criadas a partir de material reciclado acrescido e adornadas com iluminação a condizer.