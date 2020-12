2020, um ano interrompido pela Covid-19

Janeiro

O ano começou com uma boa notícia, a de que 56 médicos iniciaram o internato na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda e 50 no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira. Menos otimistas foram os números de nascimentos nas maternidades destas duas unidades hospitalares, que desceram face ao ano anterior: 541 bebés na Guarda (-43) e 448 na Covilhã (-95). No desporto, o destaque foi para a promoção de Paulo Brás, da Associação de Futebol da Guarda, a árbitro assistente internacional da FIFA. Já o projeto da ciclovia na Guarda foi adiado porque os concorrentes ao primeiro concurso público apresentaram preços muito superiores ao valor base de 2,1 milhões de euros.

Luís Tadeu, autarca de Gouveia, rendeu Carlos Filipe Camelo (Seia) na presidência da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), tendo como vices Esmeraldo Carvalhinho (Manteigas) e António Machado (Almeida). Na Covilhã, a FITECOM investiu 4 milhões de euros em nova tecnologia e numa ETAR, enquanto em Manteigas uma empresa de refrigerantes e bebidas não alcoólicas criou 20 postos de trabalho. Em declarações exclusivas a O INTERIOR, Pedro Gadanho, diretor-executivo da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027, considerava que a Guarda e a região têm «a oportunidade de repensar o seu futuro» com este projeto.

Na política, Rui Rio foi eleito novo líder do PSD, tendo sido o candidato mais votado no distrito, mas empatou com Luís Montenegro na concelhia da Guarda após perder na primeira volta das diretas para a presidência do partido. No PS, António Monteirinho foi candidato único à secção guardense. Em janeiro foi também notícia que o Instituto Politécnico da Guarda iria acolher o “data center” de segurança do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e que a ULS viu novamente reconhecida a “Excelência Clínica”. Neste mês, a Polícia Judiciária desmantelou uma rede de tráfico de droga na Beira Interior e distritos vizinhos e a Câmara da Covilhã ameaçou ponderar sair da CIMBSE no final deste mandato autárquico. O INTERIOR recordou também a história do comboio de refugiados judeus que, em 1940, ficou dez dias parado em Vilar Formoso e não foi autorizado a entrar em Portugal.

Fevereiro

A Coficab era, pelo quinto ano consecutivo, a maior empresa e a mais exportadora da Beira Interior de acordo com o ranking das 50 maiores empresas dos distritos da Guarda e Castelo Branco divulgado por O INTERIOR. Dias difíceis vivia a Dura Automotive, sediada em Vila Cortês do Mondego (Guarda), que aguardava pelo desfecho do processo de insolvência apresentado nos Estados Unidos. A Câmara da Guarda anunciou o alargamento da Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial para disponibilizar mais 41 lotes e na Covilhã a autarquia obrigou o empreiteiro a corrigir «erros técnicos» na criação de ciclovias na cidade. A Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior anunciou a criação de um concurso gastronómico com restaurantes e vinhos da região, o Beira Interior Gourmet. Este mês, O INTERIOR revelou que na pequena aldeia da Ima (Jarmelo, Guarda) estava a ser desenvolvido o Projeto LAR, que consistia na reabilitação de casas desabitadas para acolher refugiados e migrantes. E noticiou também a possibilidade da Guarda poder vir a ser subalternizada na ferrovia com a conclusão da modernização da Linha da Beira Baixa, que abre um novo corredor entre Lisboa e Espanha sem passagem pela cidade mais alta. Fevereiro foi também o mês da morte do reputado linguista João Malaca Casteleiro, aos 83 anos, e do anúncio da escolha da zona do Rio Diz para a construção do pavilhão multiusos da Guarda. Em destaque esteve também a liquidação da Associação Comercial após a Assembleia de Credores ter chumbado o plano de recuperação, bem como a cessão de posição contratual da MRG na requalificação do Hotel Turismo a favor da Green Endogenous.

Março

O mês começou com o anúncio de descontos de 20 por cento nas portagens da A23 e A25, mas só a partir da oitava viagem. A medida deveria entrar em vigor em julho, mas não chegou a ser uma realidade. Trancoso inaugurou a nova área de acolhimento empresarial com 15 lotes para atrair empresas e, em Celorico da Beira, ficou o alerta sobre a falta de produtores de queijo Serra da Estrela certificado. Na Cultura, o Museu da Guarda acolheu uma exposição com obras das coleções da Fundação Calouste Gulbenkian e, na política, Sérgio Costa formalizou a candidatura à concelhia da Guarda do PSD sem dar cavaco a Chaves Monteiro. Era o princípio da incompatibilização entre o presidente da Câmara e o seu vice, a quem acabaria por retirar a confiança política, os pelouros e afastá-lo da vice-presidência do município por «deslealdade institucional». Na Covilhã, o tribunal local voltou a absolver Vítor Pereira e Santos Silva no caso da compra dos terrenos no Canhoso por parte do município. Em Manteigas, os CTT reabriam a estação de Correios de Manteigas, encerrada desde setembro de 2018. O Sousa Martins, na Guarda, era um dos cinco hospitais nacionais referência de “segunda linha” para contenção da Covid-19, doença que começava a espalhar-se e a colocar o país em alerta. O cientista Fernando Carvalho Rodrigues avisava, em declarações a O INTERIOR, que este vírus «é mortal e tem de ser travado com métodos de guerra biológica». Em meados do mês, a região e o país pararam devido à ameaça do novo coronavírus. Escolas, comércio, autarquias, empresas e a fronteira com Espanha fecharam para evitar o alastramento da pandemia, tendo sido decretado o estado de emergência, o primeiro de muitos ao longo do ano, que obrigou os portugueses ao confinamento. O primeiro guardense infetado, um empresário regressado do estrangeiro, foi confirmado no dia 17. Uma semana depois foi ativado o plano de emergência distrital e as autarquias aprovaram medidas de apoio às IPSS, famílias e empresas para fazer face à paragem da economia.

Abril

No início do mês já se contabilizavam mais de uma centena de infetados com Covid-19 no distrito da Guarda, 65 dos quais no lar da Misericórdia de Vila Nova de Foz Côa. Registaram-se também as primeiras mortes de utentes de lares em Gouveia, Seia e Foz Côa. Por esta altura já todos os eventos e atividades programadas até ao Verão tinham sido canceladas, enquanto as ações de solidariedade e entreajuda se multiplicavam pela região e a “lay-off” era o recurso de muitas empresas para sobreviver. O NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda revelava terem sido submetidos cerca de 500 pedidos de “lay-off” à Segurança Social. Já um laboratório da Universidade da Beira Interior (UBI) foi escolhido para fazer testes de despistagem da Covid-19 nos lares da região. O INTERIOR acompanhou uma patrulha da GNR pelo concelho do Sabugal e constatou que as pessoas «estão assustadas, mas tranquilas». Sem encomendas, a Egiquímica, na Guarda, começou a produzir antisséticos e bactericidas para combater o novo coronavírus. A Câmara de Celorico da Beira lançou o concurso para a requalificação da escola secundária local, orçada em 1,9 milhões de euros. Na sede do distrito, Chaves Monteiro escolheu Victor Amaral para vice-presidente e assumiu grande parte dos pelouros de Sérgio Costa. Em meados do mês havia já mais de 200 infetados com Covid-19 e o alastrar da pandemia obrigou ao cancelamento dos campeonatos distritais de futebol e à suspensão das provas desportivas nacionais. Este mês a GNR confirmou que o comando nacional da Unidade de Emergência, Proteção e Socorro só seria instalado na Guarda após a época de incêndios e soube-se também que Pinhel seria “Cidade do Vinho” até 2021 devido à pandemia. Já no Vale do Côa foi descoberta a maior gravura rupestre do mundo, um auroque com 3,5 metros gravado no sítio do Fariseu. A 11 de abril faleceu o fundador da Matos & Prata, o empresário Laurindo Prata, com 87 anos.

Maio

A pandemia da Covid-19 começou a abrandar na região, onde se registaram 16 óbitos desde meados de março. 4 de maio foi o primeiro dia do desconfinamento e O INTERIOR acompanhou a reabertura do pequeno comércio na Guarda e ouviu os receios dos empresários sobre o futuro do negócio e a falta de clientes e de apoios. Neste mês a Universidade da Beira Interior assinalou 34 anos de existência e o reitor António Fidalgo afirmava, em entrevista, que a UBI «é hoje uma universidade cosmopolita, do mundo e para o mundo». Já no IPG um aluno e dois professores criaram um sistema que avalia risco de contágio por Covid-19, o “Camilion”. Apesar da pandemia e dos riscos de contágio, Cidália Valbom, presidente da Assembleia Municipal, convocou uma AM extraordinária para debater o futuro da Guarda no TMG e criou um caso político. Tudo porque o presidente da Câmara não autorizou a cedência do espaço com base em pareceres da autoridade distrital de saúde. Neste mês, O INTERIOR revelou uma sondagem que colocava Chaves Monteiro como o melhor posicionado para ser candidato pelo PSD à Câmara da Guarda nas autárquicas de 2021, muito à frente de Sérgio Costa e de Cidália Valbom. Na Covilhã, Carlos Pinto foi absolvido no caso do licenciamento da sua moradia, em que o antigo autarca estava acusado de prevaricação, peculato e participação económica em negócio. Em maio reabriu a praça municipal de Trancoso e a Câmara da Covilhã colocou a concurso a concessão do sistema de mobilidade urbana por 8 milhões de euros. Na Cultura foi notícia a saída de João Mendes Rosa da direção do Museu da Guarda, incompatibilizado com Victor Amaral. O museólogo passou a chefiar a Divisão de Cultura da Câmara de Oeiras. Este mês ficou ainda marcado pelo regresso às aulas presenciais dos alunos do 11º e 12º anos, que decorreu sem problemas, e pela entrega de 87.500 euros angariados pela delegação distrital da ANAFRE à ULS da Guarda. Com o país a regressar à quase normalidade, Manteigas promoveu-se como «alternativa às praias» no Verão.

A 28 de maio O INTERIOR assinalou 20 anos com uma edição comemorativa, numa semana marcada pela acusação de Álvaro Amaro, Júlio Sarmento e Luís Tadeu no caso das PPP com a MRG, um alegado esquema fraudulento de parcerias para construir equipamentos nos concelhos de Gouveia e Trancoso. Sobre o ex-edil de Trancoso recaía também a suspeita de ter recebido «vantagens indevidas de cerca de 560 mil euros, dissimuladas através de familiares». Em entrevista, o neurocientista guardense Rui Costa estava otimista com o trabalho dos investigadores em relação às vacinas contra a Covid-19 e augurava: «Espero que na Primavera de 2021 possamos estar a regressar a uma certa normalidade». Também o presidente da Câmara da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, fazia revelações surpreendentes a O INTERIOR, entre elas, que «já não falo com Álvaro Amaro». O Hotel Vila Galé abriu em Manteigas, representando um investimento de cerca de 10 milhões de euros.

Junho

No Hospital Sousa Martins demitiu-se a Comissão Covid-19 em divergência com a administração da ULS por causa da retoma das consultas e cirurgias programadas. Em destaque esteve igualmente o caso de um aluno da Afonso de Albuquerque que foi impedido de subir a nota na época especial após ter falhado a primeira fase dos exames nacionais devido a uma cirurgia realizada de urgência. O assunto foi à Assembleia da República graças a uma moção dinamizada pela mãe, Ana Cariano, que conseguiu alertar o Governo para a necessidade de mudar «lei injusta». Nas vinhas e pomares da região contabilizavam-se os prejuízos provocados por uma tempestade de granizo e trovoada que dizimou a produção de cerejas, uvas e outras frutas de Verão. Por sua vez, a União de Sindicatos da Guarda alertava que havia «milhares de trabalhadores» sem salário no distrito. Na Guarda, Chaves Monteiro nomeou Jacinto Dias para chefiar a Divisão de Recursos Humanos da Câmara, mas, além deste cargo formal, a sua função era melhorar a ligação do presidente ao PSD local e às freguesias, duas áreas dominadas por Sérgio Costa. E confirmava que o município desistia de construir o pavilhão multiusos no Rio Diz, continuando em tribunal o diferendo com a família Tavares. O INTERIOR revelava, em primeira mão, que o destino de Isabel Coelho à frente da administração da ULS estava traçado e até já havia substituto: João Barranca, administrador hospitalar de Coimbra. No Fundão, a requalificação do histórico Cine Teatro Gardunha foi finalmente adjudicada por mais de 3,9 milhões de euros. Este mês soube-se que o IPG era a terceira instituição de ensino superior do país a receber mais novos alunos internacionais (336) e a polémica estalou na autarquia quando o social-democrata Sérgio Costa votou, com os vereadores do PS, contra as contas de 2019. Política à parte, a Guarda perdeu 3.572 habitantes desde 2011, de acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE), segundo as quais todos os concelhos da CIMBSE perderam residentes. No Desporto, o Vila Cortês do Mondego aceitou representar a Associação de Futebol da Guarda no Campeonato de Portugal após as desistências do Sp. Mêda e do Manteigas.

Julho

A pandemia da Covid-19 fez disparar significativamente os pedidos de ajuda alimentar na região, sendo a Covilhã o concelho mais afetado. E nos rankings das escolas básicas do país sobressaiu a EB Carolina Beatriz Ângelo, da Guarda, que foi a melhor classificada do distrito, enquanto na Covilhã o estatuto foi para a Quinta das Palmeiras. Sérgio Costa foi eleito presidente da concelhia do PSD da Guarda, derrotando Júlio Santos, apoiado por Chaves Monteiro. Para a Distrital ganhou Carlos Condesso, que encabeçou uma lista de consenso. E Alexandre Lote foi eleito para a Federação do PS da Guarda sem oposição. Um surto de Covid-19 no IPG levou o Ministério Público a investigar festa de estudantes e, em Vilar Formoso, nasceu a eurocidade “Puerta de Europa”, que junta Almeida e Vilar Formoso às localidades espanholas de Fuentes de Oñoro e Ciudad Rodrigo para desenvolver este território de fronteira. Figueira de Castelo Rodrigo inaugurou os centros interpretativos da Torre de Almofala e Ephraim Bueno, dedicado ao passado judaico da vila. Amadeu Poço foi reeleito para quinto mandato consecutivo na Associação de Futebol da Guarda. Em julho, a UNESCO confirmou o estatuto de Geopark Mundial da Serra da Estrela. Mas nem tudo foram boas notícias, pois o Governo decidiu desviar para o Porto o “data center” do SEF que estava previsto instalar no IPG. Três meses após o desconfinamento, os comerciantes da Guarda mostravam-se pessimistas com a retoma e o seu futuro. Já o IPG ficou a saber que teria o maior aumento de vagas do país no ano letivo de 2020/2021. Eram 805, mais 71 que no ano anterior, enquanto a UBI mantinha as 1.037 atribuídas desde 2018. Ainda não foi desta que a Câmara adjudicou a construção da ciclovia, que foi novamente adiada e por metade do preço-base inicial, que era de 3,5 milhões de euros. A polémica estalou com a nomeação de Fábio Pinto para técnico da Secretaria de Estado da Ação Social, que se tem revelado um “porto de abrigo” para militantes e dirigentes do PS local e distrital. Pinhel lançou vinho que comemora os 250 anos da “cidade-falcão” e o covilhanense Carlos Xistra despediu-se da arbitragem. O promissor dirigente do PSD Tiago Gonçalves faleceu a 18 de julho, com 36 anos.

Agosto

No estio do Verão, António Guterres, secretário-geral da ONU, foi homenageado no Museu do Côa por ter salvado as gravuras do Côa quando era primeiro-ministro e em Belmonte foi Zeca Afonso que foi evocado com uma estátua de Pedro Figueiredo. Na Mêda foi inaugurado um polo do Laboratório Colaborativo “Montanhas de Investigação”, cuja sede fica no Politécnico de Bragança. Nesse mês foram conhecidos os vencedores do concurso de vinhos da Beira Interior, dominado pela Quinta da Biaia, de Figueira de Castelo Rodrigo. Soube-se também que a Guarda foi o distrito com maior aumento de mortes por mil habitantes segundo dados do Sistema Nacional de Vigilância da Mortalidade. Em Trancoso, a centenária Feira de São Bartolomeu não se realizou e foi substituída por dois fins de semana de mercado. O INTERIOR noticiou que o grupo hoteleiro Sana estava a projetar uma unidade de 40 milhões de euros para a Serra da Estrela e que a Direção Regional de Cultura do Centro abriu concurso para a instalação de um órgão de tubos na Sé da Guarda, que ainda não tem vencedores. Já o património da Associação Comercial foi posto à venda por um valor global superior a 419 mil euros. Na Câmara Municipal é Sérgio Costa quem faz oposição a Chaves Monteiro e à maioria social-democrata. A ULS abriu o concurso público para a elaboração dos estudos e projetos para a requalificação do Pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins e Trancoso inaugurou obras de mais de 935 mil euros. A 3 de agosto faleceu Luciano Viegas, de Melo, com 102 anos, considerado o bombeiro voluntário mais velho do país. Já a 29 de agosto morreu o poeta covilhanense Eugénio Melo e Castro, aos 88 anos, em São Paulo (Brasil).

Setembro

A CIMBSE decidiu acabar com a comparticipação de 40 por cento nos passes sociais dos transportes normais e de 60 por cento para utentes com mais de 65 anos ou menos 23. Muito contestada, a decisão ainda não foi revertida com a CIMBSE a justificar não ter dinheiro para pagar o serviço prestado pelas operadoras. Este mês causou estupefação a notícia de O INTERIOR sobre a multa – 500 euros cada – aplicada aos dinamizadores da Plataforma P’la Reposição das SCUT na A23 e A25 por causa de uma marcha lenta promovida na Guarda em abril de 2018. As Câmaras da Guarda e do Sabugal juntam-se à Infraestruturas de Portugal para requalificar a EN233 e o Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu passou a ter jurisdição sobre 12 concelhos do distrito da Guarda. No Dia da Cidade, Pinhel inaugurou a escola secundária requalificada e a primeira fase da reabilitação do Parque Municipal da Trincheira. A Covid-19 regressou em força com o surgimento de vários surtos na região. Na Covilhã, PSD, CDS e os independentes coligam-se contra Vítor Pereira nas autárquicas de 2021. As aulas presenciais foram retomadas em todos os níveis de ensino entre dúvidas e muitos receios, mas a reabertura das escolas decorreu com normalidade. João Morgado foi obrigado a deixar o cargo de chefe de gabinete do presidente da Câmara de Belmonte na sequência das pressões do aparelho socialista após assumir ser candidato à Câmara da Covilhã. O Museu e o Parque Arqueológico do Vale do Côa bateram recordes de visitantes no Verão e O INTERIOR publicou o relato pungente de Mariana Santos, estudante de Medicina na UBI e voluntária no campo de refugiados de Moria, na ilha grega de Lesbos. Outra notícia de destaque revelava que os pedidos de apoio para criar emprego na região ultrapassavam os 22 milhões de euros. Na primeira fase de acesso ao ensino superior a UBI preencheu 95 por cento das vagas e o IPG ficou-se pelos 50 por cento. A 24 de setembro faleceu, em Lisboa, Laurentino Almeida, aos 96 anos, engenheiro, empresário e gerente da antiga Joalto.

Outubro

Cerca de sete meses depois do primeiro caso de Covid-19 na área da ULS da Guarda, havia no início deste mês um total acumulado de 448 infetados. Mas o pior estava para vir. Da pandemia resultaram também várias iniciativas solidárias, uma delas denomina-se “Dou-te se vieres buscar”, dinamizada por Carolina Vaz, continua a ajudar famílias e quem precisa através da partilha comunitária de bens e vestuário. A candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027 lançou a primeira agenda que reúne a atividade cultural dos 17 municípios que integram a iniciativa. A publicação foi distribuída por O INTERIOR, que é um dos “media partners” da candidatura. Neste mês também anunciámos o regresso das bonecas de porcelana da guardense Sofia Pinto após uma década de interregno e contámos o relato de quem sobreviveu ao novo coronavírus: Olindo, Matilde e o filho, a família Silva de Vila Franca das Naves cuja vida tem regressado «aos poucos» à normalidade. Após três adiamentos, a Guarda acolheu finalmente a Cimeira Ibérica no dia 10, data em que os Governos de Portugal e Espanha, liderados por António Costa e Pedro Sánchez, concertaram uma nova estratégia para a recuperação económica das regiões raianas, as menos desenvolvidas de Portugal e Espanha. Por um dia a cidade mais alta foi o centro da Península Ibérica e viu confirmada pelo Governo português a instalação do comando nacional da UEPS da GNR e da Escola Nacional de Segurança Rodoviária. Novo impulso à vista para a criação de uma unidade hoteleira nas míticas ruínas das “Águas de Rádium”, nas proximidades de Sortelha (Sabugal). Já a Câmara da Guarda garantiu um apoio de 500 mil euros para a construção dos Passadiços do Mondego através da reestruturação de uma candidatura para melhorar a eficiência energética das piscinas municipais. Em Alverca da Beira (Pinhel) há uma tradição em risco porque Ana Maria Flores é a única a fazer renda de nó. O restaurante guardense Colmeia venceu a primeira edição do concurso gastronómico Beira Interior Gourmet. E O INTERIOR fechou as comemorações dos seus 20 anos com a edição do livro “20 anos, 20 Autores”, em que os colaboradores deste jornal selecionaram as notícias e os acontecimentos destas duas décadas. Com prefácio de António Fidalgo, reitor da UBI, e pósfacio de Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, a obra foi apresentada na BMEL, na Guarda, por Carvalho Rodrigues.

Novembro

O novo Conselho de Administração da ULS da Guarda, presidido por João Barranca e com o socialista António Monteirinho como vogal executivo, iniciou funções no dia 2. A prioridade é o combate à Covid-19, para mais tarde ficava a resolução das «diversas dificuldades» da unidade hospitalar. Nesta altura metade da CIMBSE estava em confinamento parcial devido ao risco de contágio, vigorando o dever cívico de recolhimento domiciliário e o encerramento do comércio às 22 horas em sete municípios. O concelho da Guarda era o principal foco de Covid-19 na região nesta altura. No ensino superior, o IPG atraiu este ano 810 novos alunos e a UBI 1.381 caloiros, números sem precedentes na história das duas instituições. Na Covilhã, a Instinto – Associação Protetora de Animais continua sem Centro Animal cinco anos depois de vencer Orçamento Participativo promovido pela Câmara. Por cá, a pequena aldeia da Ima (Jarmelo) acolheu as duas primeiras famílias de refugiados no âmbito do Projeto LAR. E a Câmara da Guarda anunciou a aquisição da antiga Casa da Legião, junto à Sé, por 260 mil euros, para a transformar no museu que albergará a coleção de arte contemporânea de António Piné. A segunda vaga da pandemia do novo coronavírus é mais perigosa e devastadora, fazendo disparar os casos ativos e os óbitos na região. A Guarda continua a ser o segundo distrito país com mais idosos a viverem sozinhos e/ou isolados. A GNR sinalizou 4.585 pessoas, mais 402 que na operação “Censos Sénior” anterior. Por sua vez, o Comando Distrital da PSP da Guarda tem um novo comandante, o superintendente Resende da Silva, que iniciou funções no dia 22, data do 136º aniversário da polícia na Guarda. Entretanto, devido ao alastrar da Covid-19, o Presidente da República decretou novo estado de emergência. O país está agora dividido em quatro níveis de contágio (moderado, elevado, muito elevado e extremo), com restrições mais e menos apertadas consoante a classificação elaborada com base no acumulado de novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias. Devido à pandemia, a ULS da Guarda proibiu as cirurgias oftalmológicas no Sousa Martins e determinou o encaminhamento dos doentes para outros hospitais. Um incêndio consumiu uma casa na Rua Dr. Francisco dos Prazeres, na Guarda, causando um morto. O corpo do proprietário só foi encontrado ao fim de três dias entre os escombros do edifício. A propósito do Dia da Cidade, Carlos Chaves Monteiro revela, em entrevista, que «há a possibilidade de serem criados, no mínimo, mil novos postos de trabalho» na Guarda em 2021. O presidente da Câmara assume também como prioridades a requalificação urbana, o apoio ao investimento e ao desenvolvimento económico, através, nomeadamente, na criação do “cluster” da mobilidade elétrica sustentável, e a construção de um porto seco. O autarca afirma ainda que tem «todas as condições» para ser o candidato do PSD à Câmara. Nos 812 anos da Guarda foi inaugurada a requalificação da Torre dos Ferreiros, que é o novo miradouro da cidade. Neste mês Carlos Martins (PS) regressou à direção do Centro Distrital da Segurança Social da Guarda, que dirigiu entre 1995 e 2001. Já o setor imobiliário queixava-se da «inoperância» do serviço de obras particulares da Câmara da Guarda e lavrou o protesto num manifesto. No Desporto, sete equipas desistiram do Campeonato Distrital da Associação de Futebol da Guarda, que começou este mês.

Dezembro

O último mês do ano ficou marcado pela morte de Eduardo Lourenço. Considerado a personalidade intelectual, ética e cívica mais marcante do século XX português, o ensaísta e filósofo natural de São Pedro do Rio Seco (Almeida) faleceu em Lisboa, aos 97 anos, e foi sepultado na sua terra natal. A Câmara da Guarda aprovou um orçamento de 51,1 milhões de euros para 2021, com os votos contra do PS e a abstenção do social-democrata Sérgio Costa, que teceu duras críticas às opções e estratégia da maioria PSD. Dezembro trouxe ainda uma das melhores notícias destes últimos anos, a da redução das portagens em 50 por cento. Apresentada pelo deputado Carlos Peixoto (PSD), nas votações na especialidade das propostas de alteração ao Orçamento de Estado, a medida foi aprovada por maioria na Assembleia da República e entra em vigor a 1 de janeiro. O PS votou contra e Santinho Pacheco, eleito pelo círculo da Guarda, acusou o social-democrata de «oportunismo político» uma vez que votou contra o Orçamento, logo «contra a sua própria proposta». O recolher obrigatório voltou a vigorar em oito concelhos da CIMBSE por integrarem os níveis muito elevado e extremo de contágio por Covid-19. E por causa da crise económica provocada pela pandemia um casal de feirantes da Guarda, Maria João e Noro Fernandes, apostou, com sucesso, no Facebook para compensar a falta de feiras na região. O IPG celebrou 40 anos com novos cursos e mais alunos e a Câmara da Guarda decidiu prolongar até ao final do ano o programa “SalvaGuarda”, de apoio a famílias, empresas e IPSS por causa do coronavírus. De resto, a pandemia reduziu ao mínimo as animações natalícias e ditou o cancelamento dos madeiros e das festas de passagem de ano. Em Aldeia Viçosa (Guarda) não houve, pela primeira vez em muitos anos, o Magusto da Velha, que decorreu em versão caseira para evitar ajuntamentos. O ano não terminou sem o compromisso do Porto de Leixões investir 2 milhões de euros no futuro porto seco da Guarda, que vai surgir no terminal ferroviário da cidade. Em Manteigas, à segunda foi de vez e a Assembleia Municipal autorizou a Câmara a abrir um concurso público para a concessão da água da Fonte Paulo Luís Martins. Já a ULS da Guarda foi distinguida pela Federação Internacional dos Hospitais – é uma das 13 unidades hospitalares portuguesas reconhecidas – pelo seu trabalho «excecional» no combate à pandemia. O ambiente foi tenso na última Assembleia Municipal da Guarda do ano, onde a anunciada revolta dos presidentes de Junta contra Chaves Monteiro não aconteceu. O orçamento da Câmara para 2021 acabou aprovado com 59 novos votos a favor – uma das votações mais consistentes dos últimos anos –, 12 contra e duas abstenções. Conseguido com a promessa de mais investimento nas freguesias rurais, este resultado deixou isolado Sérgio Costa nas críticas ao presidente do município. Nessa sessão Chaves Monteiro anunciou que a autarquia ofereceu 300 mil euros pela sede da Associação Comercial, proposta que iria ser avaliada pela Assembleia de Credores.