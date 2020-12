“Cantar das Janeiras” com transmissão online em Gouveia

A Câmara de Gouveia vai celebrar o “Cantar das Janeiras” com transmissão online devido à situação pandémica.

Este ano, a autarquia propôs às coletividades que assinalassem a data festiva de forma virtual, gravando um pequeno vídeo com três minutos, no máximo, «onde desejem as Boas Festas a todos os gouveenses através de uma performance criativa». Os vídeos dos cantares das janeiras das várias associações do concelho serrano serão exibidos no Dia de Reis, a 6 de janeiro, no programa “Cantar das Janeiras e Sorteio de Natal”, a partir das 20h30.