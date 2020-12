Paz e Alegria!… Não chores!…

O meu Menino Jesus

quase desfaleceu

aqui, no meu regaço,

dorido e cheio de “cansaço”,

de beicinho caído,

comovido e sentido,

lastimoso e choroso!…

– Mas o que foi Jesus?!

… Nunca Te vi assim:

Tão magoado

e tão chocado!

– Sabes, é que Eu resolvi

vir à vossa Terra;

corri, do vale até à serra,

e não encontrei,

um único menino

que quisesse falar,

e brincar comigo…

Vivem agarrados ao telemóvel;

só olhos e dedinhos,

para tal porcaria,

o que os assemelha

a maquinaria,

sem fantasia…

Eu bem os chamei e tentei,

até com o jogo do pateiro,

… mas… nada…

não falam, nem ouvem

não querem saber de ninguém;

nem do pai, nem da mãe.

– Então, meu querido Jesus,

vem até aqui,

que nós até jogamos, e contigo,

a pela, o pião,

o esconde-esconde,

… tudo… até o pateiro,

ali, no terreiro.

[Nós só usamos o telemóvel

de ouvir e falar…]

E jogas também com o Agostinho,

tão TEU amiguinho!

… E, sempre a brincar,

vamos, também, os três,

neste terno Natal,

visitar os nossos Amigos,

trazer-lhes Amor, Carinho e SAUDADE,

num Abraço de ETERNA AMIZADE.

Maria Alice e

Agostinho Oliveira Martins

Vila Franca das Naves