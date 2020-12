Alívio das restrições até sábado para permitir Natal

Portugal continental tem a partir desta quinta-feira e até sábado algum alívio nas restrições aplicadas devido à pandemia de Covid-19, sem proibição de circulação entre concelhos e com recolher obrigatório às 2h00 na véspera e dia de Natal.

Na semana passada, o primeiro-ministro confirmou as medidas de contenção que irão ser aplicadas no Natal, e que tinham sido anunciadas no início do mês, salientando que a evolução da pandemia mostrou não ser «necessário puxar o travão de mão para o Natal», confiando que todas as famílias farão o esforço de organizar um Natal «com cuidado».

Assim, e de acordo com o decreto que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República devido à pandemia de Covid-19, que entra em vigor às 0 horas de quinta-feira, nos concelhos de risco elevado, muito elevado e extremo de contágio pelo novo coronavírus a proibição de circulação na via pública entre as 23 horas e as 5 horas não é aplicável «para as pessoas que se encontrem em viagem».