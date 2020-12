Isabel Chegão expõe presépios em Pinhel

Os presépios criados por Isabel Chegão estão em exposição na Casa da Cultura de Pinhel até 10 de janeiro.

As peças patentes foram maioritariamente elaboradas com recurso a materiais reaproveitados. «Vou tentando sempre reciclar, aproveitar coisas velhas. Na Primavera, no Verão, ando a passear e apanho tudo que vejo no chão, folhas, sementes e vou adaptando aos presépios, fazendo um Natal sustentável», adianta a O INTERIOR a educadora de infância natural de Vila Nova de Famalicão, mas residente na Guarda. O convite para expor os cerca de 30 a 40 presépios da sua autoria surgiu de uma antiga aluna que trabalha na Câmara de Pinhel e que viu o trabalho de Isabel Chegão nas redes sociais. «Tenho uma relação muito afetiva com aquela gente, principalmente com os meus alunos», realça a artista. Este “hobby” surgiu há cerca de 20 anos e a criadora nunca teve formação na área: «O que vou fazendo sai-me da cabeça. Eu gosto muito de artes e todo o tempo que tenho disponível dedico a isso», afirma Isabel Chegão. A exposição tem entrada livre.