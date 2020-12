“Natal Solidário” em Trancoso

O município de Trancoso está a promover a atividade “Natal Solidário”, que consiste na recolha de produtos alimentares para distribuição pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e pelas famílias mais carenciadas do concelho.

A iniciativa, que decorreu na praça municipal na passada sexta-feira, repete esta quinta-feira, entre as 10 horas e as 12h30, com o objetivo de fomentar a solidariedade entre os cidadãos e combater o desperdício alimentar. «Pretende-se, essencialmente, que a população entregue os produtos alimentares que não utilize (colheita própria) e/ou outros que pretenda doar, para que possam ser entregues a quem deles mais necessite», adianta a autarquia. A recolha e a distribuição dos produtos angariados serão da responsabilidade da Câmara de Trancoso, através dos técnicos de Ação Social, com a colaboração do CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social.