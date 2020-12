A PSP identificou um homem de 45 anos, na Guarda, por desobediência a ordem de confinamento obrigatório emanada pela Autoridade de Saúde.

Segundo o Comando Distrital, o indivíduo estava obrigado a permanecer no seu domicílio após ter testado positivo à Covid-19 mas, no passado dia 15, «pelas 17h45, foi encontrado no interior de um café da cidade», tendo sido identificado e encaminhado para a sua residência, adiantou a PSP a O INTERIOR.

Da ocorrência resultou o levantamento de um auto de notícia por desobediência ao confinamento obrigatório e enviado o expediente ao Ministério Público do Tribunal da Guarda.