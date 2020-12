Infecciologista do Porto foi o primeiro vacinado contra a Covid-19 em Portugal

António Sarmento, diretor do serviço de Infecciologia do Hospital de São João, no Porto, de 65 anos, foi a primeira pessoa em Portugal a receber, este domingo, a vacina contra a Covid-19. Eram 10h07.

A vacinação arrancou esta manhã naquela unidade hospitalar portuense na presença de Marta Temido, ministra da Saúde. O médico foi o primeiro das 2.125 pessoas que serão vacinadas este domingo no São João.

Portugal registou mais 1.577 casos de Covid-19 e 63 óbitos nas últimas 24 horas. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo, há agora 2.870 doentes internados (mais 80 que no dia anterior) e 509 pessoas em unidades de cuidados intensivos (menos 9 do que na véspera).