Nem a Covid-19 impediu a realização do maior presépio natural do país no Sabugal, que apenas mudou de sítio – está no Largo do Castelo – e pode ser visitado cumprindo as medidas de segurança em vigor devido à pandemia.

Até 7 de janeiro, a estrutura montada pelos funcionários da autarquia raiana ocupa mais de mil metros quadrados e foi construída à escala normal e com a utilização de «toneladas de elementos naturais, como troncos de castanheiros, heras e musgos, entre outros, para transmitir uma perceção tão real quanto possível, oferecendo uma experiência imersiva imperdível», adianta o município. Este foi o sexto ano consecutivo que o presépio foi recriado ao ar livre, apresentando a chegada dos reis magos à cidade de Belém, a gruta do nascimento de Jesus, cenas do quotidiano, as artes e ofícios da época, bem como uma cascata e um pequeno rio. A iniciativa tornou-se uma «marca identitária» do concelho, «que já ganhou notoriedade nacional» e tem registado «uma média anual de 50 mil visitas», acrescenta a Câmara sabugalense. Este ano, por força das circunstâncias atuais, o acesso ao presépio será limitado e organizado, sendo medidas as temperaturas dos visitantes, entre outras medidas.