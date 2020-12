Fundão e Manteigas vencem Bandeira Verde ECOXXI

Fundão e Manteigas são os dois únicos municípios da região vencedores do galardão Bandeira Verde ECOXXI 2020, um projeto que distingue anualmente as autarquias com as melhores práticas de sustentabilidade.

A iniciativa é promovida anualmente pela Associação Bandeira Azul da Europa e a Altice Portugal e nesta edição contou com mais de 60 candidaturas de todo o país. A Comissão Nacional ECOXXI, composta por 57 elementos de 34 instituições, teve em conta 21 indicadores e 71 subindicadores nas áreas ambiental, social e económica, tendo sido avaliados pela primeira vez indicadores específicos no âmbito das Alterações Climáticas e Saúde e Bem-Estar.