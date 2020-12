Banda da Covilhã dá recital diário de Natal online

Os alunos da Academia de Música da Banda da Covilhã estão a dar um recital de Natal online todos os dias.

Esta foi a alternativa encontrada para colmatar a não realização do habitual concerto natalício da escola, tendo o desafio sido lançado a toda a equipa formativa e alunos sob o mote: “Era uma vez…”. Os receitais são gravados em casa de cada um músico, ou na sede da banda, e estão a ser disponibilizados diariamente ao longo da quadra natalícia. O projeto, que integra o evento de animação “Natal com Arte”, conta com o apoio do município da Covilhã e da União de Freguesias de Covilhã e Canhoso.