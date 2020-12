Aguiar da Beira e Pinhel no nível de risco extremo

Aguiar da Beira juntou-se a Pinhel na lista dos municípios considerados de risco extremo de contágio pela Covid-19, de acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde, divulgados na segunda-feira.

São os dois únicos municípios da região com uma taxa de incidência de casos de Covid-19 superior a 960 por cada 100 mil habitantes no acumulado dos últimos 14 dias, até à passada quinta-feira. Em risco muito elevado (entre 480 e 960 casos por 100 mil habitantes) continuam apenas Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda, Sabugal e Seia. Estes sete concelhos ficam sujeitos a medidas mais restritivas como o recolher obrigatório entre 23 horas e as 5 horas da manhã e a proibição de circulação na via pública e encerramento de estabelecimentos comerciais entre as 13 horas e as 5 horas aos fins de semana e feriados. O comércio está também obrigado a fechar a partir das 15 horas em véspera de feriados, quando for o caso, o teletrabalho é obrigatório, e durante os dias da semana encerram às 22 horas, sendo que os restaurantes e equipamentos culturais poderão fazê-lo às 22h30.

Belmonte e Covilhã desceram esta semana para o nível de risco elevado, juntando-se a Gouveia, Manteigas, Fundão, Celorico da Beira e Trancoso. Com risco moderado estão classificados os concelhos de Fornos de Algodres, Vila Nova de Foz Côa e Mêda. A nível nacional, no risco extremo contam-se 30 municípios concelhos e 79 no nível de muito elevado, estando os restantes no risco elevado e moderado.