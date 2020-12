Alguns elementos do Coro Sénior e do Rancho Folclórico do Centro Cultural da Guarda vão atuar na cidade na tarde deste sábado, cumprindo todas as normas determinadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A iniciativa, denominada “Música Natalícia a Passar”, estará na Praça Velha (16h30) e no Jardim José de Lemos (17h30). A direção do Centro Cultural salienta que «não se trata de um espetáculo, sendo apenas uma atuação para os transeuntes que por ali passem».