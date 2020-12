PSP e bombeiro de folga salvam mãe e duas filhas menores de fogo em habitação na Covilhã

Uma mãe e duas filhas menores foram resgatadas de uma casa a arder, na Covilhã, na madrugada deste domingo por quatro agentes da PSP e um bombeiro fora de serviço.

Segundo o Comando Distrital da PSP de Castelo Branco, o alerta para o incêndio foi dado, via 112, pelas 5h46, tendo acorrido «de imediato» ao local, na EN 230, dois carros da esquadra da Covilhã. «Os quatro polícias aperceberam-se de que três pessoas – uma mãe e duas filhas menores – se tinham refugiado na varanda do primeiro andar da moradia para escapar às chamas. Sem hesitar, os agentes, com a ajuda de um bombeiro fora de serviço, escalaram até à varando e conseguiam retirar as vítimas e colocá-las em segurança», refere a PSP em comunicado.

O foco do incêndio foi depois «parcialmente extinto e controlado» com o recurso a uma mangueira de jardim até à chegada dos bombeiros locais. A polícia adianta que as três moradoras receberam tratamento hospitalar e já tiveram alta, o mesmo sucedeu com um dos agentes que prestou socorro devido à inalação de fumos, que também já teve alta.