Três filmes do CineEco nomeados para o 7º Award GFN

O CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que acontece anualmente em Seia, nomeou três filmes para o 7º Award GFN, considerados os Óscares do cinema ambiental, organizado pela Green Film Network (GFN), uma rede de 40 festivais de cinema do género de todo o mundo.

“A Alma de um Ciclista”, de Nuno Tavares, que venceu o prémio de Melhor Longa Metragem de Língua Portuguesa na 26ª edição do CineEco, que decorreu em outubro passado, concorre na categoria de melhor longa-metragem. Ao prémio da melhor curta-metragem foi proposto “Vi(r)agens”, de Patrícia Pedrosa, vencedora do prémio Curta Metragem em Língua Portuguesa na última edição do CineEco. O festival de Seia nomeou ainda para filme da década “All the Time in the World” (“Todo o tempo do mundo”), da realizadora canadiana Suzanne Crocker. Este documentário conquistou o Prémio Antropologia Ambiental e Grande Prémio da Juventude do CineEco de 2015. Este ano há 31 filmes a concurso nas categorias de Melhor Curta-Metragem e Melhor Longa-Metragem Internacional no Award GFN e 13 concorrem a melhor longa-metragem da década. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para 16 de fevereiro.