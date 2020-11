O INTERIOR à venda n’ “A Brasileira”, em Lisboa

O INTERIOR está à venda na histórica “A Brasileira do Chiado”, em Lisboa, onde, a partir desta quinta-feira, pode saborear um café e ler ou comprar o semanário O INTERIOR.

Numa iniciativa inédita, conforme anunciado no editorial da edição de 5 de novembro, o mítico café da capital inaugurou um quiosque que passa a vender exclusivamente jornais regionais do Minho a Trás-os-Montes, das Beiras ao Alentejo, da Estremadura ao Ribatejo e do Douro ao Algarve.

«Regressamos às origens de muitos dos que nos visitam para um café, e que agora se sentirão ainda mais próximos de casa», adianta o grupo “O Valor do Tempo”, que detém “A Brasileira” e o Museu do Pão, em Seia, entre outros projetos.

