Manteigas entrega “vouchers” a titulares do Cartão do Idoso

A Câmara de Manteigas decidiu entregar “vouchers” no valor de 15 euros a todos os titulares do Cartão Municipal do Idoso devido à impossibilidade de realizar a habitual ceia de Natal.

Os “vouchers” poderão ser utilizados nos espaços de restauração e bebidas da área do município que aderiram à iniciativa, «na data que entendam fazê-lo, até final do próximo ano», adianta a autarquia. Com esta medida, o município refere que «proporciona a obtenção de receita ao setor mais afetado pelas restrições» causadas pela Covid-19 e, ao mesmo tempo, «a possibilidade de convívio aos portadores do Cartão Municipal do Idoso com amigos ou familiares dentro das regras impostas no âmbito da pandemia».