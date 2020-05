Primeiro caso no Sabugal faz subir para 225 o número de infetados com Covid-19 na região

Uma pessoa infetada no concelho do Sabugal fez aumentar para 225 os casos de doentes com Covid-19 na área da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. É o primeiro registo de coronavírus no concelho raiano.

Segundo o relatório da situação epidemiológica divulgado este sábado, há 182 casos recuperados (os mesmos de sexta-feira), 69 contactos (+3) em vigilância pela Unidade de Saúde Pública (USP), 22 casos no domicílio (+1) e três pessoas com alta para vigilância clínica (inalterado).

O número de óbitos (16) manteve-se, enquanto o total de contactos vigiados pela USP subiu significativamente para os 2.000 (+921 que na véspera).

A Mêda é agora o único concelho sem casos de Covid-19, que está referenciado em Almeida (6), Celorico da Beira (8), Figueira de Castelo Rodrigo (2), Fornos de Algodres (3), Gouveia (23 e 5 óbitos), Guarda (19), Manteigas (7), Pinhel (31 e 2 óbitos), Sabugal (1), Seia (11 e 1 óbito), Trancoso (22) e Vila Nova de Foz Côa (92, 8 óbitos e 80 recuperados).

Contudo, a ULS recorda no relatório que existem casos reportados que atualmente residem fora dos concelhos da região.