“Lobos da Neve” homenagearam profissionais do Centro Hospitalar

O Moto Clube da Covilhã, mais conhecido por “Lobos da Neve”, homenageou, no sábado, os profissionais do Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira pelo seu trabalho no combate à pandemia da Covid-19.

A iniciativa juntou mais de uma centena de motards e culminou com a entrega de material de proteção individual e um aplauso emocionado a quem está na linha da frente.

«Sentimos de forma muito particular as restrições à liberdade impostas à população por causa da pandemia. E são estes profissionais que, em todo o país, mais trabalham para que possamos recuperar essa liberdade», afirmou Rui Santos, presidente da direção dos “Lobos da Neve”.