Capacidade de internamento Covid do Hospital Sousa Martins à beira do limite

O Hospital Sousa Martins, na Guarda, nunca teve tantos doentes com Covid internados. Com 90 pessoas a receber tratamento esta sexta-feira, mais 21 que no passado dia 12, a capacidade na unidade está num ponto crítico.

Segundo o relatório de situação de 15 de janeiro, que inclui os dados disponíveis até às 16 horas, havia nesse dia dez doentes nos cuidados intensivos, menos um que no dia 12, e duas camas livres.

De acordo com a informação da Unidade Local de Saúde (ULS), há agora 2.831 casos ativos (+516 em três dias) nos 13 concelhos abrangidos e um total acumulado de 7.636 casos confirmados (+631) de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Nos últimos três dias registaram-se mais 13 óbitos, número que subiu para 180 desde março. Atualmente, o concelho da Guarda é o centro da pandemia na região com 754 casos ativos (+115) e 50 óbitos (+1).

Em Pinhel há 301 casos ativos (+31) e 18 mortes (+2), enquanto em Figueira de Castelo Rodrigo foram contabilizados 282 (+78) e 280 (+95) em Seia 20 óbitos (+1).

Na Mêda os casos ativos subiram para 247 (+3) e houve mais dois falecimentos (7 no total). Em Trancoso a subida foi mais acentuada, registando-se na sexta-feira 246 casos ativos (+41) e 18 óbitos (+3).

Em Fornos de Algodres já são 240 (+55) e 4 óbitos (+1) e no Sabugal foram sinalizados 133 casos ativos (+21) e 18 óbitos (inalterado). O concelho de Celorico da Beira voltou a ultrapassar os cem casos ativos, com 122 (+30). O número de óbitos (9) ficou inalterado.

Abaixo da centena continuam Almeida com 52 casos ativos (+13) e 6 óbitos (+2); Gouveia com 75 (+8) e 12 óbitos (inalterado) e Vila Nova de Foz Côa com 78 (+17) e 12 óbitos (+1).

Depois de vários dias com uma incidência residual, Manteigas voltou a registar uma subida acentuada de casos Covid-19, que são agora 20 (+13). Os óbitos (5) permaneceram inalterados.

Na sexta-feira havia 2.942 contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública (+4) e 2.731 casos no domicílio (+496). Já o número de recuperados totalizava os 4.624 (+102).

Também o número de profissionais de saúde infetados continua a subir, são agora 144 (+2).