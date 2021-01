Comércio local de Gouveia faturou mais de 140 mil euros com campanha de Natal

A campanha de compras de Natal no comércio tradicional de Gouveia «injetou mais de 140 mil euros» no setor, anunciou a autarquia, que promoveu a iniciativa.

Denominada “Neste Natal vamos iluminar o Comércio Local”, a iniciativa decorreu de 9 de dezembro de 2020 a 3 de janeiro de 2021 em 143 lojas do município. No Dia de Reis foram sorteados os 43 “vouchers” vencedores da campanha, que garantiram um valor global de 10 mil euros em prémios, tendo sido depositados na tombola 5.290 cupões, adiantou o município gouveense em comunicado enviado a O INTERIOR. «O sucesso da campanha refletiu-se na expressiva adesão dos comerciantes e consumidores que, neste período, escolheram o comércio local para realizarem as suas compras, ajudando a injetar mais de 140 mil euros na economia do concelho», destaca a autarquia.