Câmara e empresas do Fundão na maior feira de tecnologia do mundo

O município do Fundão e algumas empresas tecnológicas sediadas na cidade participaram no CES 2021 – Consumer Eletronics Show, que termina esta quinta-feira, através da rede “Village Francophone”, numa edição totalmente online devido à pandemia da Covid-19.

A maior feira mundial de tecnologia realiza-se há mais de 50 anos nos Estados Unidos da América, tendo os representantes fundanenses, entre os quais as empresas Follow Inspiration, HubWeb e Upstream, integrado o stand da rede francesa. O objetivo desta participação foi promover e apresentar os seus produtos ou serviços a investidores dos mais diversos países. A Altran também marcou presença como júri dos investidores e participou na eleição da melhor tecnologia em cada dia do evento. Já o município do Fundão fez parte do painel de decisores internacionais que avaliou os projetos apresentados.