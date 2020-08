Os serviços do Espaço Empresa da Guarda

O Espaço Empresa da Guarda, coordenado pela vereadora Cecília Amaro e tem ao seu serviço os técnicos António Lucas e Teresa Ferreira. Este novo espaço de apoio ao empreendedor, ao investidor e ao empresário localiza-se no edifício da Câmara Municipal da Guarda (no entanto, dadas as contingências atuais devido à pandemia da Covid-19 ainda não foi possível abrir oficialmente o espaço, o que deverá acontecer a breve trecho).

Neste momento o Espaço Empresa já é uma realidade online e disponibiliza toda a informação e apoio jurídico para o negócio de potenciais investidores e empreendedores. Os serviços disponíveis são:

1) Informação, apoio e aconselhamento empresarial:

– Sobre processos de licenciamento municipal, isenções de taxas – taxas municipais de operações urbanísticas, IMI, IMT;

– Informação sobre localização (rede de infraestruturas de acolhimento empresarial) e acessibilidades;

– Apoio técnico a eventos empresariais;

2) Atendimento presencial e digital assistido:

– Criação de Chave Móvel Digital;

– Pedido de certidão permanente;

– Pedido de certificado de admissibilidade online;

– Constituição de Empresa Online;

3) Incentivos ao investimento:

– Apoio ao desenvolvimento de novas ideias de negócio na área da inovação e empreendedorismo;

– Oportunidades e linhas de apoio, acolhimento e integração de profissionais e investimento estrangeiro;

4) Informação e Promoção do Emprego e Qualificações:

– Prospeção de recursos humanos;

– Divulgação de oportunidades de emprego;

– Apoio à criação do próprio emprego;

5) Ponto de contacto entre o Estado e as empresas:

– A Delegação da Guarda da Ordem dos Advogados, no seguimento do acordo de cooperação estabelecido com o município da Guarda – Espaço Empresa, presta apoio jurídico aos empresários interessados.

Considerando à evolução epidemiológica da Covid-19 e determinado o encerramento da Delegação para efeitos de atendimento presencial, todas as dúvidas poderão ser colocadas telefonicamente, ou via eletrónica, através do endereço guarda@del.oa.pt. Analisadas as questões, as mesmas serão objeto de resposta, com a brevidade possível, tendo em conta o assunto específico abordado;

– Este balcão único de vertente empresarial conta com o envolvimento de 26 entidades da administração pública central e regional da área da Justiça, Turismo, Administração Interna, Segurança Social, Trabalho, Ambiente, Agricultura, Mar, Planeamento e Infraestruturas, entre outros.