Chef Magalhães: uma nova experiência gastronómica na Quinta da Amoreira

A Quinta da Amoreira renovou o seu serviço de restauração. Sob o nome “Chef Magalhães”, o espaço que foi totalmente remodelado, tem como cartão de visita o cardápio «autêntico e inesperado», conforme descreve o próprio chef.

«Vamos trazer uma inovação total com os produtos locais, com um visual totalmente diferente», adianta José Magalhães, que dá destaque à «sofisticação» da nova ementa. Da lista de pratos de peixe, o chef destaca o «arroz de tamboril com gambas, a tiborna de polvo (na foto) ou a posta de atum sobre cama de espinafres». Nas carnes, a sugestão vai para «o bife com queijo Serra da Estrela, o bife três pimentas, a concha de pato confitada ou o naco de novilho com castanhas». Aos domingos, e mediante encomenda prévia, há ainda «cabritinho de leite assado no forno».

As sobremesas incluem interpretações de doces tradicionais, como o leite creme crocante ou a tarte de requeijão com redução de maracujá, mas também sabores frescos e reconfortantes como o folhado de manga com gelado, ou a trouxa de maçã. Também a garrafeira ocupa agora lugar de destaque no “Chef Magalhães”, com uma carta vasta que inclui vinhos nacionais e estrangeiros de renome, sem esquecer os néctares produzidos na Beira Interior.

O espaço “Chef Magalhães” nasce de uma renovação não só ao nível da configuração da sala, como da equipa especializada, com décadas de experiência de restauração de autor.

O restaurante no Canhoso (Covilhã), está aberto ao público de quarta a domingo, funcionando preferencialmente através de reserva prévia, através do número de telefone 275 084 892 ou 926 940 402. É ainda possível fazer marcação por e-mail: chefmagalhaesamoreira@gmail.com.