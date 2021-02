Guerra de preços na luz e gás oferece poupança aos beirões

A guerra entre fornecedores de energia traz benefícios que podem chegar aos 100€/mês para quem vive na Beira Interior

O mercado de eletricidade e gás tem sido palco para uma intensa guerra entre alguns dos maiores fornecedores. Empresas como a EDP, Endesa, Iberdrola, Goldenergy e Galp têm vindo a apresentar sucessivas campanhas de descontos que beneficiam os clientes que vivem na Beira Interior. E, segundo nos confirma a Comparamais , especialista na comparação de energia, os clientes podem facilmente poupar mais de 100€ por mês nas suas faturas de luz e gás.

Mercado livre a funcionar em pleno

Segundo nos explicaram os responsáveis desta plataforma especializada na comparação de preços, “a descida dos preços e as campanhas de descontos para baixar os custos na fatura, são a demonstração de que o mercado livre de energia está a funcionar como pretendido. O objetivo principal da liberalização do mercado foi, precisamente, reduzir os preços para os portugueses através da concorrência entre fornecedores, e em 2021 confirma-se essa realidade”.

Os nossos entrevistados referem que, além da redução de preços através da concorrência, há outras vantagens do mercado livre que devem ser destacadas. A primeira é a ausência de fidelização, que permite ao cliente trocar de fornecedor de eletricidade sempre que deseje e sem qualquer custo. Além disso, a forma simples como é feita esta mudança, sem intervenção em casa dos clientes ou troca de equipamentos, também traz grandes vantagens neste tempo de pandemia.

“A realidade do mercado de energia é precisamente o oposto do que se verifica em outros serviços, como as telecomunicações. Não há fidelização, os preços são muito diferentes entre empresas e os clientes podem trocar sem custos e sem intervenções técnicas em casa. A única mudança é, basicamente, passar a receber uma fatura de outra empresa”, conclui a Comparamais.

Clientes podem poupar mais de 100€

A especialista na comparação de preços de luz e gás explicou-nos então como os clientes podem poupar. E as formas são diversas. “A maioria das empresas garante descontos nas tarifas, que podem chegar aos 20%, e oferta de faturas todos os anos. Mas a Galp, por exemplo, oferece descontos cruzados com o Continente, em que o valor da fatura pode ser transferido para saldo no cartão de compras. E mais recentemente surgiu a MEO Energia, em que as vantagens do cliente chegam também aos pacotes de telecomunicações”.

Usando como referência as estatísticas mais recentes da ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços de Energia), a Comparamais destaca como os clientes podem poupar mais de 100€ na fatura de energia. “Nas contas da ERSE, um casal com dois filhos pode baixar a fatura anual de luz e gás em 150€ ao passar do mercado regulado para o mercado livre. E entre as várias empresas disponíveis no mercado livre as diferenças de preços facilmente superam os 75€ por ano”.

Como descobrir os melhores preços?

Quisemos saber junto destes especialistas na comparação de preços quanto podem poupar as gentes da Beira Interior nas suas faturas de energia. Segundo nos explicaram, “cada cliente tem hábitos de consumo específicos, podendo ter mais vantagens nas tarifas simples ou bi-horários e em diferentes fornecedores. É por isso que, para descobrir os melhores preços, os beirões devem sempre fazer uso de um simulador de preços antes de escolher”.

Segundo nos explicaram, a simulação de preços de luz e gás é um procedimento muito simples e rápido, mas que traz grandes benefícios. “Para saber se pode poupar, quanto pode poupar e onde poupar, bastam dois minutos. Só é preciso indicar os consumos mensais (que podem ser obtidos na fatura) para que a plataforma de comparação, usando uma base de dados com preços atualizados, descubra a tarifa de eletricidade mais vantajosa”.

Para a Comparamais não há motivos para não fazer esta comparação antes de mudar. “Embora uma pessoa na Beira Interior, ou em qualquer outro local de Portugal, possa já ter encontrado um preço mais baixo, isso não garante que não encontre uma proposta melhor em outro fornecedor. Mas, para saber isso, deve comparar os preços, já que só dessa forma garante que pode poupar ao máximo”. E, como a própria ERSE demonstra, com vantagens que podem facilmente passar dos 150€ por ano…