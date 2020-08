Dois novos infetados em Gouveia fazem subir para 307 os casos de Covid-19 na área da ULS da Guarda

O número total acumulado de infetados pelo novo coronavírus na área de abrangência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda subiu para 307 na última semana com mais dois novos casos registados no concelho de Gouveia, de acordo com o relatório epidemiológico divulgado na sexta-feira.

Estes dois infetados com Covid-19 «encontram-se circunscritos ao agregado do caso identificado há cerca de duas semanas», adiantou o município serrano. O INTERIOR apurou que um dos doentes é um menino, com menos de 9 anos, e o outro um adulto cuja idade se situa entre os 60 e 69 anos.

Atualmente há 20 casos ativos na área da ULS, sendo que três doentes estão internados no Hospital Sousa Martins, um deles nos cuidados intensivos. Os restantes estão confinados nas suas residências a recuperar. Nesta última semana o número de recuperados subiu para 272 , mais dez relativamente ao relatório anterior, datado de 7 de agosto.

De acordo com o documento, Vila Nova de Foz Côa continua a ser o concelho mais afetado com um total acumulado de 92 casos e oito mortes, não se registando alterações desde final de abril. A Guarda é o segundo município com mais casos de Covid-19, são 76; seguido de Pinhel (34) e Gouveia (29). A Mêda permanece sem qualquer caso da doença.