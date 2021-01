Como poupar nas compras do supermercado em 2021?

Com estas dicas, terá poupado centenas de euros ao final do ano.

O ano de 2020 ficou marcado como o ano em que houve uma subida de compras em supermercados, feitas pelos portugueses.

Segundo o Jornal de Notícias, em relação aos primeiros onze meses de 2019, houve uma subida de 7,8%. Esse aumento corresponde a um gasto total de 682 milhões em supermercados.

Se também gastou mais dinheiro em supermercados no ano de 2020, este conteúdo é para si. Organizar-se, aproveitar as promoções e comparar preços em diferentes lojas são apenas algumas das dicas que temos para si.

1. Organize-se antes de qualquer compra

Um dos maiores desafios ao fazer compras de supermercado é ter a certeza que essas mesmas compras irão durar o resto do mês – ou da semana – e, ao mesmo tempo, não comprar impulsivamente.

Para garantir que ambos os pontos são cumpridos, deve organizar as suas compras previamente, criando uma lista com base nas necessidades mensais e nas refeições diárias. Além de dinheiro, esta dica também o irá ajudar a poupar tempo e recursos.

Comece por adicionar os produtos básicos mensais, como detergentes, produtos de higiene, entre outros.

De seguida, faça a ementa para a semana – ou para o mês – e adicione os produtos necessário a lista. Nesta etapa, ao escolher as refeições, mantenha um dia livre por semana para que possa escolher o que mais lhe apetece.

2. Compare preços em diversas lojas

Tendo a lista pronta, chegou o momento de adicionar preços para que tenha uma ideia de quanto irá gastar.

De forma a obter o melhor preço possível, faça uma análise em diferentes supermercados. Tenha em mente que alguns produtos estão mais baratos em um ou outro supermercado e que uma marca pode ser mais barata – de acordo com as doses ou quantidade.

Tendo o orçamento final, volte a analisar a lista e veja se tem tudo o que precisa ou se tem mais do que precisa até à próxima compra. Se possível, aproveite para cortar produtos da lista e diminuir o custo final.

3. Esteja atento às promoções

Analisar o mesmo produto em diferentes lojas é essencial, mas igualmente importante é ter em atenção as promoções. Isto porque, por vezes, um produto de marca compensa mais do que um produto de marca branca, devido à promoção.

Para conhecer as promoções em vigor, consulte os folhetos dos supermercados, disponíveis todas as semanas.

O Folheto Lidl desta semana já está disponível e tem dezenas de produtos de higiene e limpeza a preços mais baixos. O gel de banho da marca Dove está a 50% de desconto, ficando a 2,99€, e o da marca Cien a 20% de desconto, a 1,19€.

Outros supermercados, como o Aldi, o Intermarché e o Continente, também têm folhetos semanais à disposição dos consumidores, com produtos em promoção de diversas marcas.

Em alguns casos, pode fazer as compras mensais por duas ou três vezes, de modo a garantir que tira o melhor partido das promoções semanais.

4. Opte por produtos de marca branca

Os produtos de marca branca, regra geral, são mais baratos e não perdem em qualidade. Claro que se uma marca em específico for do seu agrado, opte pela mesma, mas se lhe for indiferente, pode poupar dezenas de euros só ao mudar de marca.

Tenha em atenção que nem sempre a marca branca será a mais barata, vai depender da quantidade disponível – em comparação a outras marcas – e a promoções que se encontrem em vigor no momento da compra.

O nosso conselho é ver o preço do produto em marca branca e, a partir daí, comparar a outras marcas. Apesar de ser uma dica que lhe vai consumir um pouco mais de tempo, irá ser uma grande fonte de poupança a longo prazo.

5. Vá às compras sozinho

Comprar com família e amigos pode dificultar a poupança, isto porque passa a ser um momento mais agradável, levando a que passe mais tempo no supermercado. Também tende a aumentar as compras compulsivas.

Outra opção, caso não lhe agrade fazer compras sozinho, é comprar online sempre que possível. Faça como 37% dos portugueses e comece a comprar mais online. Saiba mais sobre o consumo dos portugueses neste conteúdo.

Devido à taxa de entrega existente em algumas lojas, aconselhamo-lo a fazer compras mensalmente.

Comprar online permite-lhe olhar para os produtos do carrinho antes de concluir a compra, o que, muitas vezes, resulta em eliminar produtos do mesmo.

A partir deste primeiro mês do ano, comece a comprar de forma consciente e guarde todo o dinheiro poupado. No mês de dezembro, terá centenas de euros a mais no seu bolso!