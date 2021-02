Feiras do queijo Serra da Estrela e do Fumeiro do Nordeste da Beira em formato digital

As feiras do queijo da Serra da Estrela vão decorrer este ano em formato digital nos municípios da área da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) devido à Covid-19.

«As emblemáticas feiras do queijo da Serra vão realizar-se em formato digital e, nalguns casos, com uma duração mais alargada do que o habitual», refere a CIMBSE em comunicado. Neste formato irão decorrer os certames de Seia, Gouveia, Celorico da Beira (na foto) e Fornos de Algodres, bem como a Feira do Fumeiro dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira, em Trancoso.