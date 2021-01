CVRBI cria loja online da Rota dos Vinhos da Beira Interior

A Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) vai inaugurar na próxima terça-feira a loja online da Rota dos Vinhos da Beira Interior para fazer chegar a todo o país os néctares da região.

«Num período particularmente difícil para os produtores vínicos, disponibilizar uma ferramenta para escoarem os seus produtos é vista como um ganho», afirma o presidente da CVRBI. Para Rodolfo Queirós, «este é um passo importante para estreitar a relação entre os vinhos da Beira Interior e o público. Na nova loja, terão acesso a mais de 140 diferentes vinhos da Beira Interior, entre brancos, rosés, tintos, espumantes e colheitas tardias. Haverá ainda oportunidade de adquirirem outros produtos endógenos, como o azeite e o mel».

O projeto insere-se na estratégia da Rota dos Vinhos da Beira Interior que agrega, além dos produtores locais, vários parceiros como o Turismo do Centro de Portugal, as Aldeias Históricas de Portugal, os Municípios da Guarda, Oleiros, Vila Velha do Ródão, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Castelo Branco, Pinhel e Trancoso.

A loja online estará disponível em www.vinhosdabeirainterior.pt a partir de 2 de fevereiro.