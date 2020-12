Maia Futsal é o primeiro adversário da Guarda 2000 no Nacional

A Guarda 2000, recém-promovida ao Nacional da IIª Divisão de futsal feminino, vai competir na série Norte, tendo como adversários o Maia Futsal, Tebosa, Macedense, Gondomar e a Académica de Coimbra.

O sorteio ditou que o primeiro adversário das guardenses vai ser o Maia Futsal, em partida a disputar a 9 de janeiro. A Guarda 2000 jogará na qualidade de visitante. Na segunda jornada, no pavilhão municipal de S. Miguel, a representante da AF Guarda recebe a bem conhecida Académica, que venceu o grupo da Taça de Apuramento. À terceira ronda as guardenses voltam a jogar em casa com o Gondomar e na seguinte viajam até Braga para defrontar o Tebosa. O último encontro da primeira fase do campeonato será no pavilhão do Macedense.