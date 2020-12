Centro Cyclin’Portugal de Manteigas ampliado

A Câmara de Manteigas vai ampliar o edifício do centro local de BTT, agora designado pela Federação Portuguesa de Ciclismo como Centro Cyclin’Portugal.

O objetivo é dotar o espaço de um salão multiusos, escritório e instalações sanitárias de apoio aos praticantes. Situado no Parque da Várzea, o edifício, que será sede do clube de BTT de Manteigas, é ponto de partida e chegada de vários percursos de BTT no concelho serrano, que totalizam um total de 150 quilómetros e têm diferentes níveis de dificuldade. A empreitada foi adjudicada a António José Gaspar Correia por 58.246,63 euros, após consulta prévia a empreiteiros locais e regionais. O prazo de execução é de 180 dias.