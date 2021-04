João Monteiro estreou-se com as cores do Penta Clube da Covilhã no Campeonato Nacional de Crosse Longo da ANDDI (Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual), realizado em Felgueiras no final de março.

No seu regresso à competição, o atleta conclui a prova de 6 quilómetros na quarta posição da sua categoria com o tempo 22m50s. A competição esteve inserida nos Campeonatos Regionais de Corta-Mato Longo da Associação de Atletismo do Porto.