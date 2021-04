Vila Cortês sofre nova goleada

O Vila Cortês do Mondego, já despromovido ao Distrital da AF Guarda, sofreu uma pesada derrota (8-0) no sábado, na deslocação ao terreno do Valadares Gaia.

Na 21ª e penúltima jornada da série D do Campeonato de Portugal, a equipa do concelho da Guarda ainda resistiu durante a primeira parte, tendo ido para intervalo a perder por 1-0, mas colapsou no segundo tempo, durante o qual a formação nortenha marcou sete golos, quatro dos quais nos primeiros dez minutos após o reatamento. O Vila Cortês tem um dos piores desempenhos do campeonato, com apenas oito golos marcados e 83 sofridos em 21 jogos. O último adversário é o Canelas, terceiro classificado, que vem à Guarda este sábado. Além do Vila Cortês, estão já despromovidos o Recreio de Águeda e o Lusitano de Vildemoinhos, enquanto os históricos Beira-Mar e Sp. Espinho “disputam” o último lugar de regresso aos distritais.