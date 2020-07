PSD questiona o Governo sobre consequências da alteração dos tribunais

Carlos Peixoto quer esclarecimentos sobre o impacto da transferência dos tribunais administrativos para a jurisdição do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Viseu.

O deputado do PSD questionou o Governo sobre as consequências para o distrito da Guarda, e pretende que a Ministra da Justiça explique «quantos processos estão pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais de Castelo Branco que tenham intervenientes com ligação ao distrito da Guarda». O social democrata pretende ver «apurada a aproximada pendência que transitaria para uma nova estrutura a criar no distrito».

Carlos Peixoto refere ainda que se desconhecem quais foram os fundamentos da alteração de competência jurisdicional daqueles dois tribunais, «pois apenas foi laconicamente invocada a distribuição mais equitativa e equilibrada da sua abrangência territorial e um alegado acesso mais fácil à justiça administrativa e fiscal».