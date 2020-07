Autarquia da Covilhã melhora relvado do Santos Pinto

A Câmara da Covilhã iniciou, no passado dia 15, uma intervenção «profunda» no relvado do Estádio Municipal José Santos Pinto, “casa” do Sp. Covilhã.

Os trabalhos consistem na «descompactação e arejamento com extração, em associação com escarificações e espalhamentos de areia», e destinam-se a melhorar a regularidade da superfície e a drenagem de forma a preparar o campo para a próxima época. Com esta intervenção, a autarquia quer garantir «as condições ideais do relvado para os treinos e jogos da temporada 2020/2021 do Sporting Clube da Covilhã», disse José Miguel Oliveira, vereador com o pelouro do Desporto.