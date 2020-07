Ministério da Educação vai dar máscaras a alunos, professores e funcionários das escolas

O Ministério da Educação vai garantir máscaras «às comunidades educativas» no regresso às aulas, previsto para setembro.

A garantia foi dada esta terça-feira por Tiago Brandão Rodrigues durante a audição do ministro na comissão parlamentar que está a decorrer esta tarde na Assembleia da República. Na sua intervenção inicial, o ministro desvalorizou a polémica em torno do distanciamento físico entre alunos e professores. De acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde já enviadas às escolas, deve ser garantido «sempre que possível» um afastamento de um metro. Mas como as turmas não vão ser desdobradas e muitas funcionam no limite de alunos por sala, os diretores já avisaram que vai ser impossível cumprir esse distanciamento.

O próximo ano letivo deve arrancar entre 14 e 17 de setembro e o ensino presencial é a regra para o funcionamento de todas as escolas públicas e privadas. Só se a evolução da situação epidemiológica se agravar e as autoridades de saúde assim o determinarem é que as escolas avançam para o plano B – ensino em regime misto – e, no pior dos cenários, o plano C, com o regresso ao ensino à distância.