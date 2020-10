Protocolo para esterilização de cães e gatos assinado na Guarda

A Câmara da Guarda formalizou uma parceria com quatro clínicas veterinárias locais para promover a esterilização de cães e gatos.

O protocolo implica um apoio de 15 mil euros e integra uma campanha que se realizará até 29 de novembro. Segundo o município, o objetivo é «promover a melhoria do bem-estar e saúde de animais de companhia e evitar algumas situações de sobrepopulação, pois tem-se verificado alguns comportamentos sociais de abandono de animais, sobretudo de crias jovens, em contentores do lixo na cidade e lançados, principalmente ao fim de semana, através da vedação nas instalações do Centro de Recolha Oficial da Guarda (canil municipal)».