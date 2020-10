600 mil euros para ampliar Paços do Concelho do Sabugal

A Câmara do Sabugal vai investir cerca de 600 mil euros na requalificação de um edifício que ficará ligado aos Paços do Concelho e vai acolher um balcão único de terceira geração.

A empreitada de alteração e ampliação do edifício municipal já foi adjudicada e os trabalhos já estão a decorrer. O prazo de execução da obra é de oito meses e o objetivo dos trabalhos é melhorar o serviço prestado aos munícipes e criar condições para que as pessoas com mobilidade reduzida tenham acesso aos Paços do Concelho, adianta o vice-presidente da autarquia raiana. Segundo Vítor Proença, o projeto irá criar «mais comodidade» para os funcionários e para os cidadãos. O edifício a reabilitar situa-se no centro da cidade e está incluído na zona de proteção do castelo, ficando ligado à Câmara através de um túnel. A autarquia ocupa atualmente um conjunto formado pelos edifícios onde antes funcionaram a câmara, tribunal e cadeia, que estão ligados interiormente.