Fundão: Feira Ibérica de Teatro adiada para 2021

A segunda edição da Feira Ibérica de Teatro, prevista para outubro no Fundão, foi adiada para o Verão de 2021 devido à pandemia de Covid-19, anunciaram os promotores.

Num comunicado enviado a O INTERIOR, o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, e Alexandre Barata, presidente da direção da ESTE – Estação Teatral, justificam que as circunstâncias atuais «não permitem a realização da IIª Feira Ibérica de Teatro do Fundão nas condições que desejaríamos, em registo de qualidade e segurança». A organização espera que o próximo ano seja «de maior tranquilidade para as nossas comunidades e em especialfre para a área das artes do espetáculo». O certame estava previsto para junho, tendo sido adiada para o período entre 7 e 10 de outubro e agora novamente protelada para decorrer de 30 de junho a 3 de julho de 2021.