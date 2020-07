Obras condicionam trânsito na A25 até à fronteira

O trânsito está condicionado na A25, entre Vilar Formoso e a fronteira com Espanha, devido ao desenvolvimento da empreitada de construção do troço final da autoestrada portuguesa e da sua ligação à A62 – Autovia de Castilla.

«Dada a complexidade das alterações a adotar e de forma a minimizar os impactos para os condutores, a implementação

deste condicionamento ocorrerá em duas fases», adianta a Infraestruturas de Portugal (IP). Assim, o trânsito no sentido Guarda-Vilar Formoso está a ser desviado para o nó da vila em direção a uma nova rotunda. Já a circulação no sentido Espanha-Guarda está cortada desde o passado dia 30, sendo os automobilistas desviados para a rotunda onde poderão seguir o caminho pretendido, quer para a A25, quer para os acessos locais. Este condicionamento manter-se-á até ao final de 2020, assinala a empresa. A construção do troço final da A25 entre Vilar Formoso e a fronteira envolve um investimento de 13,2

milhões de euros e destina-se a ligar a autoestradas das Beiras Alta e Litoral à A62 com «melhores condições de comodidade e segurança rodoviária», recorda a IP.