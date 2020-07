Homem detido com 170 doses de heroína no Fundão

Um homem de 44 anos foi detido esta quarta-feira em flagrante por tráfico de estupefacientes, segundo comunicado enviado pelo Comando Territorial da GNR de Castelo Branco.

A detenção ocorreu no âmbito de uma ação policial na qual os militares «abordaram um veículo em que os dois ocupantes apresentaram um comportamento suspeito, tendo verificado no seu interior embalagens com aspeto característico de acondicionamento de produto estupefaciente» lê-se na nota.A GNR encontrou vários sacos dissimulados na consola interior do veículo que continham 170 doses de heroína.

A droga encontrada foi apreendida e o suspeito detido por tráfico de droga. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Fundão.