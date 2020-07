Ana Abrunhosa inaugura 1º Concurso Beira Interior Gourmet

O concurso gastronómico Beira Interior Gourmet começa esta sexta-feira e vai envolver mais de três dezenas de restaurantes da região.

A iniciativa organizada pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior é inaugurada ao final da tarde pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, nas instalações da CVRBI. O objetivo é “casar” a gastronomia com o vinho da região e os resultados serão avaliados por um júri presidido crítico e jornalista Fernando Melo até 10 de agosto.

A concurso estão as categorias de “cozinha regional”, “cozinha criativa” e “cozinha europeia e do mundo”. A primeira edição do Beira Interior Gourmet esteve agendada para março e abril, mas foi adiada devido à pandemia da Covid-19.