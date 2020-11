Municípios mais comedidos e solidários este Natal

Depois de parar o país e a economia, a pandemia da Covid-19 prepara-se para fazer deste um Natal como nunca vivemos. Com o número de novos casos e de óbitos a subir de dia para dia, foi mesmo necessário colocar Portugal novamente em estado de emergência e decretar restrições mais duras para 191 concelhos considerados de alto risco, sendo as mais penalizadoras o recolher obrigatório, o dever de confinamento e o encerramento do comércio às 22 horas.

Mas nem nestes tempos de incerteza os autarcas da região vão deixar de assinalar a quadra natalícia. O Natal de 2020 será diferente, como tudo o que tem acontecido este ano, mas a sua magia vai andar por aí, mais comedida e recatada. A festa de outros tempos foi substituída por iniciativas de cariz social e de apoio ao comércio local e aos munícipes. Saiba o que têm programado as autarquias para o próximo Natal.

Guarda

Como noticiado por O INTERIOR na última edição, o presidente da Câmara, Carlos Chaves Monteiro, anunciou que devido à situação epidemiológica que o país atravessa este ano a “Cidade Natal”, o tradicional madeiro e a Passagem de Ano não se irão realizar. A autarquia vai manter a iluminação natalícia, promover alguma animação de rua de maneira, o concurso de montras e atribuir “vouchers” para os guardenses fazerem compras no comércio e assim ajudar a economia local. Esta iniciativa será divulgada brevemente.

Celorico da Beira

A autarquia de Celorico da Beira está a promover um concurso de postais de Natal em que é permitido um desenho por munícipe. Os postais elaborados por crianças até aos 10 anos poderão ser escolhidos para os postais de Boas Festas do município. Está também a decorrer, até 15 de dezembro, o concurso “Cantar o Natal”, em que os celoricenses são desafiados a cantar músicas natalícias, originais ou de autor, e enviar um vídeo da interpretação para centrocultural@cm-celoricodabeira.pt.

Mêda

O presidente do município lamenta que este ano «as habituais festas com os idosos, as crianças e os funcionários do município não possam acontecer». Anselmo Sousa sublinha que nos tempos que correm «pomos a saúde em primeiro lugar» e por isso está apenas prevista a iluminação natalícia e algumas iniciativas que «ainda não estão bem consolidadas» para incentivar e ajudar o comércio local. Para a festa de final do ano a autarquia não tem nada programado, mas está «estimado um custo de 200 mil euros» nas comemorações natalícias, adianta o edil.

Pinhel

Está prevista a realização do habitual Bosque Encantado integrado nas festividades de “Pinhel de Natal”, que irá realizar-se no Parque da Trincheira, «um espaço ao ar livre, mas que nesses dias vai estar condicionado».

Segundo Rui Ventura, autarca local, «é importante dar a oportunidade aos pinhelenses e aos visitantes de celebrar o Natal. As pessoas têm o direito de acreditar no dia de amanhã». A tradicional fogueira de Natal, que conta com a colaboração do Motoclube “Falcões da Estrada”, vai realizar-se, mas «não com o convívio normal», uma vez que o espaço estará delimitado, refere o edil. Também haverá iluminação natalícia e alguma animação de rua entre 1 de dezembro e 6 de janeiro, iniciativas que Rui Ventura acredita poderem ajudar o comércio local. O presidente da Câmara considera que «as festividades podem realizar-se desde que sejam seguidas as recomendações da Direção-Geral de Saúde», mas a passagem de ano ainda é «algo incerto». Quanto aos custos, o autarca prevê gastar aproximadamente «o mesmo do ano passado».

Sabugal

O evento “Sabugal Presépio” é «um espaço de visitação e por isso vai ser feito com as restrições necessárias», confirma António Robalo, presidente da autarquia raiana. A iniciativa não terá este ano a habitual animação e o mercado de Natal com produtos endógenos, podendo apenas ser visitado o maio presépio natural do país. A par disso, haverá, também promovido pela autarquia, um concurso de montras de Natal para «dinamizar e revitalizar» o comércio local nesta época. Haverá prémios de 500, 250 e 100 euros para os três primeiros classificados, respetivamente. Já as freguesias e os seus habitantes terão a possibilidade de decidir se devem ou não realizar as tradicionais fogueiras, sendo que a autarquia «não promove, nem apoia qualquer atividade que seja propícia a ajuntamentos de pessoas», avisa o edil. Os custos estimados para as festividades deste ano rondam os 50 mil euros.

Seia

Segundo a autarquia, também o concelho de Seia terá algumas mudanças na forma como celebrará o Natal e passagem de ano. Não haverá noite de Réveillon em São Romão e a animação natalícia, sobretudo de rua, está programada apenas para os dois fins-de-semana que antecedem o Natal. Para incentivar as compras no comércio local, o município irá manter o clássico sorteio de Natal. Entre a iluminação, som ambiente, animação de rua e o sorteio, a autarquia estima gastar «cerca de 40 mil euros», adiantou a O INTERIOR fonte do gabinete da presidência do município serrano.

Trancoso

A habitual tenda gigante que levava a “Magia de Natal” a Trancoso, através de animação, música e espetáculos, não vai existir este ano. Em contrapartida, para «ajudar, com criatividade, toda a população do concelho», a autarquia tem previstas algumas iniciativas como o “Cabaz Solidário” ou a “Praça Solidária”, que serão divulgadas oportunamente, disse Amílcar Salvador, autarca local. Este ano, também a Feira de Santa Luzia, que se realiza a 13 de dezembro, não terá a habitual exposição de gado para evitar «a aglomeração de gente que gera habitualmente».

Fornos de Algodres

Fornos de Algodres «procura manter viva a “chama” do Natal em 2020», cumprindo as regras emanadas pela DGS. O município vai manter a iluminação e sonorização de rua para «dinamizar todo o comércio local». Também a campanha “Neste Natal compre no Comércio Tradicional” pretende incentivar às compras no concelho e por isso este ano a edilidade aumentou «o número de prémios que serão sorteados», refere o vice-presidente. E para que as festividades não se fiquem só pela sede do concelho, a autarquia, com o apoio da CLDS4G, vai levar o Pai Natal a todas as freguesias. Já a realização de fogueiras/madeiros irá ser discutida com a Comissão Municipal de Proteção Civil e a deliberação final será tomada «com base nos dados disponíveis à data da tomada de decisão», adianta Alexandre Lote. O município não vai assinalar a passagem de ano e prevê gastar 6 mil euros na «promoção do espírito natalício pelo concelho», estima o autarca.

Covilhã

A autarquia admite «querer pontuar a data, mas não promovemos iniciativas que proporcionem ajuntamentos». Nesse sentido, este ano não será distribuído o tradicional bolo rei gigante e também não vai haver o Mercado de Natal e as animações, essencialmente para as crianças, junto da Câmara Municipal como tem acontecido nos últimos anos. A edilidade vai assinalar a quadra com a clássica iluminação de rua, que «ajudará o comércio local», alguns espetáculos de música, nomeadamente nas aldeias, mas sempre «dentro do espírito mais condicionado que vivemos», refere Hélio Fazendeiro, chefe de gabinete do presidente da Câmara. Apesar de «reforçar os apoios sociais», a autarquia vai ter uma fatura «inferior à do ano passado», pois também não está prevista a celebração da passagem de ano, que será comemorada «simbolicamente».

Belmonte

De acordo com aquilo que a autarquia já divulgou no seu site oficial, para evitar que os munícipes realizem as compras de Natal na mesma altura, a Câmara de Belmonte decidiu alargar o prazo de trocas de presentes até dia 31 de janeiro. Para tal, basta ter comprado produtos nas lojas do concelho aderentes entre 4 de novembro e 25 de dezembro. Também para dinamizar e ajudar o comércio local, o município está a promover um concurso de montras e a iniciativa “Natal rima com Comércio Tradicional”. Esta segunda ação pretende incentivar os belmontenses a fazerem compras no município através de cupões de valor monetário, que serão sorteados em janeiro e que também devem ser gastos nas lojas de Belmonte.