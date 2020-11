Pelo sétimo ano consecutivo, Pinhel é “Autarquia + Familiarmente Responsável”, uma distinção atribuída anualmente pelo Observatório de Autarquias Responsáveis e que premeia o trabalho dos municípios em prol das famílias.

«Exemplo de boas práticas consolidadas ao longo dos últimos anos são os apoios na área da Educação, entre os quais a gratuitidade dos transportes escolares para todos os alunos do concelho», adianta a autarquia em comunicado, que acrescenta os apoios concedidos também em áreas como a Cultura e o Desporto ou a aplicação das taxas mínimas de IMI e do desconto familiar permitido neste imposto.

Segundo Rui Ventura, autarca local, «é intenção da autarquia continuar a trabalhar no sentido de ser merecedora do título de “Autarquia + Familiarmente Responsável”».