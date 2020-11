Mais 63 óbitos e 6.379 casos de Covid-19 em Portugal

Houve mais 6.379 casos de Covid-19 e 62 óbitos em Portugal nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Este sábado houve também menos 54 pessoas internadas do que na véspera – o total é agora de 3.025 -, e mais quatro doentes nos cuidados intensivos, havendo atualmente 485, que é o novo máximo registado em Portugal.

Há mais 6.379 pessoas recuperadas, pelo que há agora 82.767 casos ativos, mais 31 do que no dia anterior, num total de 255.970 pessoas infetadas. Já o total de óbitos registados desde o início da pandemia é de 3.824.

O primeiro-ministro anuncia este sábado (18 horas) as medidas de combate à Covid-19 no âmbito do decreto presidencial que prorroga por mais 15 dias o estado de emergência em Portugal, diploma que foi aprovado na sexta-feira no parlamento.