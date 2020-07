Ciclismo: Volta a Portugal de 27 de setembro a 5 de outubro

A Volta a Portugal em bicicleta tem novas datas e vai decorrer de 27 de setembro a 5 de outubro, anunciou a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

O prova já está inscrita no calendário da União Ciclista Internacional e seguirá as normas acordadas com a Direção-Geral da Saúde para que atravesse diferentes concelhos e freguesias do país «sem colocar em risco a saúde das populações locais, nem dos diferentes membros da caravana», refere a FPC em comunicado enviado a O INTERIOR. No mesmo documento a Federação acrescenta que assumiu a responsabilidade de organizar a principal prova velocipédica nacional porque a sua realização é «fulcral para a defesa do direito ao trabalho de todos aqueles que têm no ciclismo a sua profissão e modo de vida e por ser esse o sentimento geral da comunidade velocipédica nacional».

Além disso, a Volta, que cumprirá a 82ª edição, é também «muito importante para a vivência sociocultural dos portugueses e para a dinamização da economia local», refere a FPC, cujo presidente, Delmino Pereira, e o diretor da Volta a Portugal, Joaquim Gomes, foram recebidos na semana passada em audiência pelo Presidente da República para sensibilizar Marcelo Rebelo de Sousa para «o valor estratégico e para o interesse nacional» da competição. Recorde-se que a cidade da Guarda será o local de partida de uma das etapas.

Entretanto, a Federação revelou que o calendário nacional de ciclismo para o segundo semestre conta já com mais de 20 provas de ciclismo, BTT, BMX e ciclocrosse. As novidades são o Campeonato Nacional de Rampa, em estrada, e o Nacional de Cross Country Eliminator (XCE), em BTT. Na estrada admite-se, desde já, a realização de eventos em pelotão, de risco mais elevado, mas aplicando as medidas acordadas entre a FPC e a DGS. São elas o Campeonato Nacional (de 14 a 16 de agosto), o Grande Prémio Internacional de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho (19 e 20 de setembro) e a Volta, entre outras.