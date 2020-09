Mais de 20 pessoas infetadas em surto de Covid-19 em Figueira de Castelo Rodrigo

Com três pessoas internadas e mais de 20 infetadas, a localidade da Vermiosa, em Figueira de Castelo Rodrigo, é o centro de um novo surto de Covid-19 no distrito da Guarda.

Segundo apurou O INTERIOR, o contágio terá começado numa família residente na aldeia, que acolheu familiares vindos de Madrid para trabalhar nas vindimas. O primeiro caso foi confirmado na sexta-feira e entretanto já haverá pessoas infetadas na sede do concelho.

As autoridades de saúde já iniciaram a testagem de familiares e de outros munícipes que contactaram com os doentes. Este domingo à noite o município emitiu um comunicado a apelar à calma da população.

A autarquia presidida por Paulo Langrouva adianta que a Comissão Municipal da Proteção Civil Municipal reuniu extraordinariamente este domingo e decidiu, em conjunto com a autoridade de saúde e as forças de segurança, apelar ao «rigoroso cumprimento do isolamento social» por parte das pessoas infetadas e dos contactos de risco.

«Foi realizado um levantamento exaustivo das possíveis cadeias de transmissão, estando em permanente acompanhamento a evolução das mesmas», adianta a Câmara figueirense, que pede à população o «cumprimento rigoroso» das normas e recomendações da Direção-Geral da Saúde, como o distanciamento social, uso de máscara, lavagem frequente das mãos, bem como arejamento e higienização de espaços.

Entretanto, foi suspensa a realização de feiras e mercados no concelho.